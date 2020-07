Globo rescinde contrato com Débora Nascimento

A atriz Débora Nascimento engrossou desde esta quarta-feira a lista de atores e atrizes que tiveram seus contratos encerrados com a TV Globo.

A demissão de Débora ocorreu apenas 1 dia após José Loreto, com quem foi casada por 15 anos, também ter seu contrato rescindido pela emissora

De acordo com a TV, “é importante que o público entenda a nova gestão. Como parte do movimento, esse modelo de trabalho tem sido reduzido na empresa, o que não significa que eles não venham a trabalhar conosco no futuro”.

Desde que iniciou seu novo projeto de gestão, a emissora carioca já mandou embora nomes de peso da comédia e da dramaturgia brasileira, como Renato Aragão, Regina Duarte, Zeca Camargo, Miguel Falabela, Malvino Salvador e José de Abreu, entre outros.