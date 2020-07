As 5 maiores broncas dos jurados do MasterChef

Sabe quando você toma uma bronca tão grande, que tem vontade de abrir um buraco no chão e se enfiar lá dentro? Alguns participantes do MasterChef Brasil sentiram isso na pele ao desafiarem os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

Um deles foi João Lima, da primeira temporada do MasterChef Profissionais, que não acatou as ordens de Paola durante a prova de serviço e teve que levar um puxão de orelha. Fábio Nunes também teve um dia de desavenças com Fogaça, que chamou o participante de “folgado”. O clima ficou tenso…

Na edição de 2017, com cozinheiros amadores, o chef Erick Jacquin se estressou com a equipe vermelha e com a equipe azul. Ambas entregaram pratos com bichinhos, cabelos e o serviço não estava ao agrado do jurado francês. Resultado? Ele quase mandou os dois grupos direto para a eliminação.

No vídeo acima, ainda teve a bronca que Lucas Furtado teve de ouvir de Paola quando ela descobriu que ele estava trabalhando com uma colega. E, para finalizar a lista, a treta entre Caroline Martins e os jurados durante a repescagem devido à sua postura perante aos outros participantes.

A lista de broncas do programa com certeza não para nestes nomes e, é claro, que a nova temporada do MasterChef Brasil terá a sua cota de gritos. Anota aí: o talent show volta à tela da Band no próximo dia 14 de julho, às 22h45, com apresentação de Ana Paula Padrão e com os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.