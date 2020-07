O anunciou que Anne With An E, série da Netflix, não seria renovada deixou os fãs revoltados. Eles logo dedicaram mostrar sua insatisfação e criaram uma petição online, e agora essa manifestação ganhou um novo patamar. A petição já conta com mais de 700 mil assinaturas e já é considerada a maior feita por uma série. No entanto, mesmo diante de tanto clamor, a Netflix não se pronunciou.

