Maite Perroni deixa Rebeldes para trás em série de suspense da Netflix; assista trailer

Aos 37 anos, a atriz mexicana Maite Perroni finalmente encontrou em uma série da Netflix um papel que mostra que Lupita, sua personagem na novela de megasucesso "Rebeldes" e, posteriormente, da banda RBD, ficou para trás.

Maite é protagonista de "Desejo Sombrio", suspense que acompanha uma professora universitária que enfrenta consequências pesadas ao ter um casinho de uma noite só com um de seus alunos.

O trailer, divulgado nesta quarta-feira (1º) mostra uma palinha de cenas que exploram mais a sensualidade da atriz. A data de estreia é 15 de julho.

Trama

Alma Solares (Maite), advogada e professora em uma universidade, vai passar uns dias com uma amiga para apoiá-la após uma separação. Buscando tirar o foco do divórcio da amiga, elas vão a um bar, onde Alma encontra um de seus alunos (Alejandro Speitzer), com quem passa a noite. De volta para seu marido, ela acredita que a história ficou para trás. Mas o aluno não está disposto a esquecer o casinho, o que desenrola em uma trama de crimes e muito mistério

Confira abaixo o trailer: