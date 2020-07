Livro diz que Kate Middleton teria aconselhado Harry a não se casar com Meghan

Foi lançado nesta terça-feira na Inglaterra o livro “Royals at War”, escrito pelos jornalistas investigativos Dylan Howard e Andy Tillett, que aborda a relação do casal Harry-Meghan com a família real britânica.

Uma das revelações do livro é que a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, teria aconselhado o príncipe Harry a não se casar imediatamente com Meghan Markle e a ir "com calma", porque ela era de outro país e tinha uma carreira estabelecida, por isso precisaria de mais “tempo, cuidado e atenção” para se integrar à família real.

O conselho, segundo o livro, não foi visto com bons olhos pelo príncipe e isso gerou um afastamento entre as famílias. Posteriormente, Harry admitiu que não mantém um bom relacionamento com seu irmão.

Esse seria apenas um dos motivos que colaboraram para a saída de Harry e Meghan Markle da família real e para a mudança para Los Angeles.