'Injustiça', diz Dedé Santana sobre demissão de Renato Aragão

O humorista Dedé Santana comentou sobre a demissão de Renato Aragão, seu colega no humorístico "Os Trapalhões" nesta quarta-feira (1º). "Não poderiam ter feito isso com ele. Achei uma injustiça", disse Dedé em entrevista ao colunista Fefito, do UOL.

O ex-trapalhão, que também não tem contrato fixo com a Globo, acredita que artistas idosos não são reconhecidos."Lembro de um dia conversar com o Flávio Migliaccio e ele me dizer o quanto era difícil estar contratado por uma emissora e ainda assim ter de correr atrás de trabalho.E o Renato fez muita coisa importante. Ele tem o mérito dele", diz.

Dedé também crê que sua possibilidade de desenvolver novos projetos na Globo será afetada com a demissão do intérprete de Didi Mocó. "A minha segurança de estar na Globo era ele. Ele me chamava para todo projeto que ele fazia ou participava", diz ele, que atualmente mora em Itajaí (SC), teve a casa afetada pelo ciclone que atinge a região e ainda não conseguiu falar com o amigo. "Minha casa teve uma parte destelhada e fiquei sem internet. Pretendo falar com ele hoje", disse.

Segundo Dedé, ele e Renato Aragão tinham um projeto para mostrar a vida de ambos agora que são octagenários (ele tem 84 anos e, Aragão, 85).