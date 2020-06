Reapresentação MasterChef: Prova desta terça aposta na bagagem dos chefs

Os quatro competidores que continuam no MasterChef Profissionais vão precisar usar toda sua bagagem para se destacar em uma prova de criatividade nesta terça-feira, dia 29, que vai contar com uma participação especial do historiador e professor de gastronomia Ricardo Magalhães.

Dário, Dayse, Ivo e Marcelo terão de escolher um produto para ser o ingrediente principal da receita, utilizando três técnicas diferentes no preparo. Na prova de eliminação, o trio perdedor luta para conseguir permanecer na competição em uma prova que mistura terra e mar. O vencedor da primeira prova escolhe uma das proteínas para cada cozinheiro.

O MasterChef Profissionais vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45 na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones).

Temporada 2020

Depois de um tempo de pausa por conta do distanciamento social pela pandemia, a nova temporada do "MasterChef" retomou a produção e já tem data de estreia: dia 14 de julho.