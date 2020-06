Cursed: Confira trailer e detalhes da nova aposta da Netflix

O épico Cursed – A Lenda do Lago" é a aposta da Netflix para o mês de julho. Baseada no livro de Tom Wheeler e Frank Miller, a série imagina um outro caminho para a lenda do rei Arthur. A história é protagonizada por Katherine Langford. A estreia

A atriz australiana que se lançou na Netflix como Hannah Baker na série "13 Reasons Why", interpreta Nimue, que parte com o mercenário Arthur (Devon Terrell) para encontrar Merlin (Gustaf Skarsgård) a fim de entregar a ele uma espada da lenda original.

Nesta terça-feira (30), a Netflix liberou o primeiro trailer:

Veja a ficha técnica: