Série brasileira da Warner, ‘Carenteners’ retrata romance na pandemia

Você consegue um emprego bom, abrindo novos horizontes na vida, e, além disso, conhece um cara legal. Ele também está se dando bem – abriu um bar, que já nas primeiras semanas é um sucesso. De repente, vem uma pandemia e tudo muda. Esse é ponto de partida de “Carenteners”, nova série brasileira da Warner Channel, pensada e produzida durante a quarentena, e que estreia nesta terça-feira (30), às 21h40.

A história é sobre Cecília (Ana Tardivo) e Marcos (Mateus Sousa), que iniciaram um romance pouco antes de a pandemia começar. Além do desafio de se tornarem íntimos num contexto de isolamento social, a série também traz as novas questões vividas no dia a dia dos jovens “quarenteners” fadados ao confinamento.

Se utilizando de formato descontraído, a narrativa se desenvolve a partir de telas – como as das redes sociais, aplicativos de mensagens e videoconferências –, que tanto passaram a mediar diferentes esferas da nossa vida. À maneira da realidade, elas se entrelaçam, em um fluxo contínuo de estímulos.

“O desenvolvimento foi bem rápido, a gente conseguiu colocar tudo de pé com agilidade, e isso traz um pouco do que a gente vê na série”, disse Ana. “Vários episódios tratam de temas recentes, não necessariamente só a pandemia. Está sendo feita nesse momento, com temas que a gente está vivendo e tendo que lidar como sociedade”, explicou a produtora Aline Diniz.

Com cinco minutos cada, a série terá dez episódios no total. A curta duração, no entanto, traz outras especificidades para o projeto, filmado a distância pelos atores, que deram outro significado a cômodos da própria casa para a produção.

“É um grande desafio, porque numa gravação comum a gente tem atenção em fazer o nosso trabalho com texto e contracenar. Nesse [formato], exige muito mais, já que você tem que estar focado no personagem, no figurino, na iluminação, no cenário. É um trabalho redobrado”, comenta Sousa.

A série será exibida às terças e quinta-feiras, no Warner Channel. Os episódios da semana também serão disponibilizados na página do YouTube do canal, às quartas-feiras.

*com supervisão de Wilson Dell'Isola