Anne With An E: produtora afirma que tentou encontrar um novo lar para a série

Moira Walley-Beckett, produtora executiva da série Anne With An E, declarou em seu Instagram que tentou encontrar um novo lar para continuar a série. Sua declaração veio após saber da petição para renovação da trama, que atualmente já conta com 700 mil assinaturas.

“Quero dizer, estou impressionada e muito agradecida. Fui comovido às lágrimas tantas vezes nas últimas semanas… tantas, muitas lágrimas. Este é meu filho. Eu a criei, a ajudei a crescer, a aprecio e a adoro. AnnE significa tudo para mim. Por favor, saiba que também lutamos. Tentamos mudar de ideia. Tentamos encontrar um novo lar. Tentamos um filme final… Tentamos o nosso melhor. Além de tentar e vencer, a melhor coisa é tentar e falhar”, declarou Moira.

Em 2019, Catherine Tait, CEO da CBC, anunciou que a rede nacional de transmissão não funcionaria mais com a Netflix e que as duas decidiram que a terceira temporada da série seria a última.

