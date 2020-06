Participante deixa Big Brother Portugal após fazer comentário preconceituoso sobre brasileiras

Que tal uma boa controvérsia de "Big Brother" para discutir comportamento e movimentos sociais? Mas nada de relembrar o BBB, que terminou em abril. O "Big Brother Portugal", atualmente no ar, levantou o preconceito contra estrangeiros. A envolvida, Sónia Jesus, foi punida com o paredão, mas decidiu sair da casa lusitana no domingo (28).

Na última quarta-feira (24), os fãs do brother Daniel Monteiro contrataram um avião de pequeno porte para sobrevoar a casa com uma faixa em homenagem a ele. Deu-se a entender que o presente havia sido encomendado por fãs do Brasil e a conversa chegou ao tema "mulheres brasileiras". Sónia disse: “Elas são de uma raça… elas são da favela”.

O comentário gerou revolta nas redes portuguesas e o Big Boss de lá mandou o recado. “Como sabem, a minha casa é onde todos cabem e todos devem ser tratados igualmente. Com esses comportamentos, me vejo obrigado a agir. Sónia, a partir desse momento, você deixa de ser líder da casa e no domingo estará indicada para a semana seguinte (5 de julho).

Mas a sister não quis esperar. Sua saída foi anunciada no programa ao vivo exibido no domingo. Ela fez o pedido no confessionário e, junto dos colegas, o Big Boss voltou a questionar sua decisão. “Sonia, hoje quando falamos no confessionário você me disse novamente que queria desistir”, mencionou o “Big Boss” português. “Sim, e quero”, garantiu ela. “Então, entregue o símbolo que conquistou lá fora, faça suas despedidas e abandone minha casa”, disse.

Faltava apenas um mês para o fim do jogo e Sónia conversou com Cláudio Ramos, o "Tiago Leifert" de lá. “É um misto de sentimentos. Primeiro tô muito preocupada com as minhas filhas, por outro lado fico um pouco desiludida porque faltavam apenas quatro semanas, mas estava na hora. Eu não aguentava mais”.

Mais tarde, ao conversar com Sónia explicou como estava se sentindo. “59 dias depois de entrar na casa. Acabou o sonho aqui apenas para começar outro lá fora. É uma pena que tenha deixado o jogo, mas eu entendo suas razões. Como tá o coração?”, questionou o apresentador.

