Netflix cria site para ajudar fãs de 'Dark' a entenderem a série

A estreia da terceira temporada de “Dark” na Netflix, no sábado (27), dominou as redes sociais no fim de semana. Fãs que devoraram os capítulos compartilharam suas opiniões e, principalmente, sua confusão com o complexo roteiro da série alemã.

Para ajudar os espectadores, a Netflix lançou um site interativo que busca explicar as trajetórias de cada personagem. Para acessar o conteúdo, é preciso aceitar o uso de cookies pelo portal. Depois, basta escolher uma temporada ou episódio para acessar o conteúdo – cuidado com spoilers!

Em “Dark”, quatro famílias vivem em uma cidade pequena na Alemanha e veem suas vidas mudar quando duas crianças desaparecem. A partir daí, começam a ser desvendados seus segredos obscuros.