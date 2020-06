Netflix: 6 filmes que estreiam nesta semana

​Você está procurando um filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Disponíveis a partir de terça-feira (30)

Branca de Neve e o Caçador

Nesta moderna versão de um clássico, a bela de pele branca como a neve luta contra a Rainha Má com as habilidades que aprendeu com o caçador enviado para matá-la.

Em Ritmo de Fuga

Obrigado a trabalhar para um chefão do crime, o motorista de fuga Baby lida com a música ao mesmo tempo em que um golpe fadado ao fracasso ameaça sua vida, seu amor e sua liberdade.

A Torre Negra

O pistoleiro Roland Deschain percorre o mundo em busca de um prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário.

Disponíveis a partir de quarta-feira (1º)

Sniper Americano

O atirador norte-americano dos Fuzileiros Chris Kyle acumula um número de mortes confirmadas sem precedentes no Iraque. Mas em casa, a sua vida parece perder o rumo.

O Sol de Riccione

De férias nas praias de Riccione, um grupo de adolescentes vive intensamente os altos e baixos da amizade e do amor.

Disponível a partir de sexta-feira (3)

Desperados

Wes toma um porre com as amigas e manda um e-mail constrangedor. Agora a única saída é ir para o México e apagar a mensagem antes que seu novo amor a leia.