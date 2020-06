Desaparecido surpreende família ao surgir durante entrevista para a TV sobre seu caso

O link de uma reportagem ao vivo do Cidade Alerta RS, jornal local da Record TV RS, trouxe uma situação inusitada. Enquanto a repórter Daiane Dalle Tese conversava com a mãe aflita de um homem desaparecido há uma semana, o próprio surgiu. Passou reto pelas câmeras e por grande parte dos parentes e amigos que se reuniram para falar com a reportagem e entrou em casa.

Surpresa, a mãe rapidamente partiu do alívio para a revolta. "Vai apanhar!", disse à reportagem antes de entrar em casa e visivelmente repreender o homem, de 35 anos.

“A mãe estava preocupada, os amigos estavam preocupados e aí eles resolveram chamar a gente para ajudar. Acho que a gente trouxe sorte para essa família”, disse a jornalista.

“Eu prefiro que ele apanhe de mim, que dei a vida pra ele, do que ver o corpo dele atirado no valo ou dentro do caixão. Ele nunca fez isso. Ele tá louco? Quer me colocar em óbito, eu e o pai dele?”, disse a mãe. “Faz menos de 20 dias que o meu marido teve um AVC, estava no pronto-socorro quase morto. Que vergonha. Não vai ficar assim. Eu peço perdão para todo mundo. De coração eu agradeço, mas que ele vai tomar uma surra de mim, ele vai”, disse.

Já dentro de casa, o rapaz pediu desculpas pela situação e se disse arrependido.

Veja abaixo as imagens:

📺 O desaparecimento do filho, há quase uma semana, virou caso de polícia. A Daiane Dalle Tese estava ao vivo para o Cidade Alerta (Record TV RS) com a mãe quando… VEJAM COM OS PRÓPRIOS OLHOS O QUE ACONTECEU. pic.twitter.com/u2JYI79KyP — Jônatha Bittencourt 📺📻 (@jb_jornalista) June 27, 2020

"Eu vou cagar ele a pau! (…) Quer me botar em óbito?! Ele o pai dele?!" Um sextou indesejado para o ex-desaparecido… 🏠💥 pic.twitter.com/RFTbpH2zuW — Jônatha Bittencourt 📺📻 (@jb_jornalista) June 27, 2020