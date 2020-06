MasterChef Brasil: 5 eliminações que fizeram todo mundo chorar em frente à TV

Que o MasterChef Brasil é uma competição que mexe com sonhos e vidas, todo mundo já sabe. Durante as temporadas, os participantes abrem as suas histórias para o público em casa e cativam o carinho do público. Por isso, quando eles são o caso, deixam alguns corações partidos para trás.

No vídeo ao fim da matéria, relembramos a saída de Ravi Leite no MasterChef Profissionais. A eliminação surpreendeu os jurados, os participantes e os telespectadores. Dica: separe o lencinho porque é difícil não chorar novamente ao ver essa saída.

Outro profissional que saiu deixando saudades foi André Pionteke. Paola Carosella foi às lágrimas copiosamente e disse que foi inspirado pela culinária dele. Diretamente da primeira temporada, também emocionou muito a saída de Estefano Zaquini. O menino de Santo André fez até Ana Paula Padrão chorar durante sua eliminação.

A saída de Raissa Santana também emocionou os telespectadores. A jovem era uma das grandes promessas, graças ao seu talento na cozinha e sua determinação. Ficamos todos iguais a Irina Cordeiro, que garantiu o mezanino, mas não segurou às lágrimas. Para finalizar, também teve a saída do major Thiago Gatto.