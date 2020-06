Live celebra 20 anos da Carta da Terra com participação de grandes artistas

Em celebração aos 20 anos na ratificação da Carta da Terra, uma transmissão ao vivo vai reunir grandes artistas e personalidades brasileiras nesta segunda-feira (29), a partir das 19h, no YouTube.

Entre os nomes confirmados estão os cantores e compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, além dos atores Fábio Porchat e Marcos Palmeira. A apresentação também terá falas de líderes espirituais, como a budista Monja Cohen e o bispo Dom Naudal Gomes.

Assinada no ano 2000 por mais de 4,5 mil organizações, a Carta da Terra, definiu princípios para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável global. O documento é baseado no respeito pela natureza, na justiça econômica, nos direitos humanos e em uma cultura de paz.

Com a live “Festival Carta da Terra 20 anos”, o objetivo é propor uma reflexão sobre as mudanças necessárias para o mundo, baseada nos pilares do texto. A atriz e ativista Maria Paula é responsável pela apresentação do evento.