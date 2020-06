Ex-namorada de Gabriel Diniz diz ser ameaçada de morte por fã do cantor

A ex-namorada de Gabriel Diniz, morto em um acidente de avião em maio do ano passado, acusou um fã do músico de perseguí-la e ameaçá-la de morte repetidas vezes.

Nas redes sociais, Karoline Calheiros contou que o fã a culpa pelo falecimento do cantor, dono do hit "Jenifer". "Ele me perturba todos os dias, perturba meus amigos. […] Acontece todos os dias desde que Gabriel faleceu", disse.

Karoline afirmou ainda que denunciou o homem, cuja identidade não foi revelada, à polícia e busca providências legais pela sua segurança.

"Ele cria histórias de que sou brigada com a família de Gabriel, de que apaguei minha tatuagem. É uma pessoa perturbada, mal-amada e que me ameaça de morte todos os dias."

Acidente em investigação

No dia 27 de maio de 2019, Gabriel Diniz, com 28 anos, morreu quando o avião monomotor em que estava caiu em um povoado a 66 km de Aracaju (SE). O voo era irregular.

Também morreram o piloto Abraão Farias, 27 anos, e o copiloto Linaldo Rodrigues, 37 anos. A Polícia Federal investiga as causas do acidente – inquérito não foi concluído.