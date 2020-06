'Dexter' chega nesta semana ao Amazon Prime Video

Uma das grandes séries de meados dos anos 2000 chega ao catálogo da Amazon Prime Video nesta terça-feira (30). "Dexter" conta a história de um perito forense da polícia de Miami, na Flórida (EUA), que leva sua própria justiça para criminosos que escapam do sistema.

Com oito temporadas, a série estreiou em 2006 e foi exibida até 2013. Foram 96 episódios exibidos originalmente pela emissora Showtime. A obra é inspirada em uma série de livros do autor Jeff Lindsay – cada formato, porém, segue caminhos diferentes em suas histórias.

O elenco conta com grandes nomes como Michael C. Hall, Julie Benz (“Buffy, a Caça-Vampiros”) e Jennifer Carpenter (“As Branquelas”). No total, a série ganhou 35 prêmios de 109 indicações, com destaque para dois Emmys e dois Golden Globe Awards.

Assista ao trailer (em inglês):