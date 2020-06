Um novo olhar: máscaras usadas na pandemia mudaram uso da maquiagem

Muitos dizem que os olhos são a janela da alma, e agora que todos usam máscaras como forma de proteção à covid-19, eles estão mais destacados e pedem uma atenção a mais. Como o novo acessório é obrigatório ao sair às ruas e trabalhar, o uso da máscara tem sido o momento para reinventar o look e até aquela maquiagem que já estava decorada na cabeça há anos.

A especialista em moda Gabriella Negromonte, que já colaborou com marcas como Calvin Klein e foi “brand manager” da Jimmy Choo Brasil, explica que a moda tem como base o comportamento social e que, além de acompanhar os acontecimentos da humanidade, também deve se moldar às novas necessidades:

“As máscaras se tornaram um item indispensável na nossa vida, no momento. E neste momento elas são endossadas ao nosso look como instrumento de preservação de nossa saúde. Tenho visto uma movimentação da moda para desenvolver máscaras mais seguras e anatômicas e ainda de cores e estampas variadas, que combinam ou não com outras peças do nosso vestuário”. A enfermeira Heda Carvalho, de 48 anos, conta que a rotina de maquiagem mudou. “Além de passar meu protetor solar diário, me preocupo muito mais com os meus olhos agora. Até brinco que falo a partir deles! Por isso, tenho contornado mais a área dos olhos”, diz Heda.

Mas ao caprichar no olhar, é preciso ficar atento para não danificar a máscara. Segundo a dermatologista Ellene Papazis, apesar de não existir nenhuma evidência científica que comprove a interferência, o uso de maquiagem pode diminuir o tempo útil de proteção e a efetividade das máscaras. “O acúmulo de resíduos de maquiagem, que funcionam como ‘sujeira’, pode diminuir a filtragem do ar, reduzindo sua função de barreira contra patógenos como o novo coronavírus”, afirma a dermatologista.

Dicas de especialista

Maquiagem

maquiadora Isabela Bonadio

Pexels

Para os olhos: Aposte em máscaras para os cílios e em lápis de olho para um bom contorno

Tentar algo novo: A alternativa para quem usa óculos pode ser um delineado ‘gatinho’ colorido

Olheiras: Para evitar aquele olhar de cansaço, misture corretivos das cores amarela e laranja, junto ao seu tom de corretivo e dê leve batidinhas

Fixador de maquiagem: Usar um fixador pode evitar que a maquiagem suje a máscara e garante que a make dure todo o tempo que você estiver fora de casa!

Pele

dermatologista Ellene Papazis

Higienize suas mãos: Antes de levar os produtos ao rosto ou fazer um retoque, lave bem as mãos

Rotina matinal: Antes de sair de casa, prefira sérum ou géis de maior absorção

Creme em excesso: Enquanto estiver de máscara, evite bases e produtos cremosos. Dê preferência ao protetor solar de toque seco

Agora sim! Deixe para caprichar nos produtos hidratantes, como cremes e máscaras à noite, quando for dormir