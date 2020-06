SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated revisita o jogo de 2003

Desde o lançamento do desenho, o universo de Bob Esponja cativou milhões de pessoas com suas aventuras divertidas no fundo do mar. Para quem sempre quis mergulhar de cabeça nessa história, há uma nova oportunidade. “SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated” chega para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Windows, revisitando o jogo de 2003.

O novo remake, adaptado para os consoles da geração atual, conta com modo multiplayer e conteúdos adicionais. Mas o que chama atenção são os gráficos 3D melhorados, que chegam à resolução 4K, muito diferentes do que existia na época do lançamento original para PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube, além de versões para PC e Game Boy Advance.

A trama do game bem que poderia ser uma dos episódios ou filmes da franquia, no ar desde 1999. O objetivo é parar a invasão de robôs misteriosos na Fenda do Biquíni, ideia do vilão Planckton.

No comando da missão estão Bob Esponja, Patrick Estrela e Sandy Bochechas – os três personages você consegue controlar. Cada um tem habilidades e particularidades necessárias para resolver os desafios de cada fase. Os fãs de longa data podem se debulhar com easter eggs espalhados pelo enredo, como a paixão de Bob por caçar águas-vivas e a ocasião em que ele tirou sua carta de motorista.

Desenvolvido pelo Purple Lamp Studios e publicado pela THQ Nordic, o remake tem as vozes dos personagens em inglês, mas os diálogos são traduzidos para o português.