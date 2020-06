'Pokémon Sword & Shield': Comprei o DLC 'The Isle of Armor' para o jogo errado, e agora?

No dia 17 de junho, a Nintendo lançou o DLC "The Isle of Armor" para o jogo "Pokémon Sword & Shield" (2019), do Switch. O conteúdo adicional é o primeiro dos dois que foram anunciados para o título, acrescentando uma grande área livre para exploração, além de novas missões, personagens e mais de 100 criaturas de outras gerações para capturar.

A novidade, porém, não trouxe apenas alegrias aos fãs da franquia. Por serem duas versões separados – "Pokémon Sword" e "Pokémon Shield" –, houve quem se confundiu e comprou o DLC para o jogo errado, o que impossibilita acessar seu conteúdo. E você foi uma dessas pessoas: calma, nem tudo está perdido.

Nos Estados Unidos, a Nintendo fez uma publicação pedindo que os jogadores que se confundiram e compraram a expansão para o jogo errado entrem em contato com o suporte para a correção. Nesse caso, não serão feitos reembolsos, apenas a versão correta será entregue.

O Metro Jornal entrou em contato com a assessoria da Nintendo questionando o caminho para casos similares no Brasil. A orientação da empresa é a mesma, que o jogador busque o serviço de atendimento ao consumidor. Para isso, é necessário abrir um chamado de ajuda, selecionando o produto (Switch), tópico (Compras e Downloads) e assunto (Compra ou download acidental).

A seguir, use os mesmos dados cadastrados em sua conta na Loja Nintendo (nome e e-mail) e insira o código de download e o número do pedido. Use a caixa de texto para descrever o problema – exemplo: "comprei o DLC para o Pokemon Shield, mas tenho o Pokémon Sword e quero trocar o produto". Após enviar o chamado, funcionários da Nintendo vão analisar o pedido e garantir a versão correta do DLC.

A segunda parte do DLC de "Pokémon Sword & Shield", chamada "The Crown Tundra", tem lançamento previsto na primavera de 2020. A oitava geração da franquia já se consolidou como a de maior sucesso nos últimos 15 anos. Na loja virtual brasileira, a edição digital do jogo ("Sword" ou "Shield") custa R$ 250. Já o “Expansion Pass”, que dá direito aos dois DLCs, sai por mais R$ 125.