'Global Goal': festival online tem show de Shakira, Miley Cyrus, Coldplay e mais

O festival online de música e conscientização "Global Goal: Unite For our Future – The Concert", que ocorre neste sábado (27), terá apresentações de Miley Cyrus, Coldplay, Lady Gaga, Shakira, Justin Bieber, Usher, J Balvin, além de participações de Chris Rock, David Beckham e Hugh Jackman.

O evento é uma iniciativa da ONG Global Citizen em parceria com a Comissão Europeia e busca arrecadar doações para garantir a acessibilidade do tratamento ao covid-19 para todos ao redor do mundo.

O encontro reunirá performances musicais, personalidades internacionais e celebrará cientistas, profissionais da saúde, ativistas e organizações que estão desenvolvendo e distribuindo testes, tratamentos e vacinas no combate à pandemia.

No Brasil, o Multishow, pela TV e YouTube, e o Globoplay – com sinal aberto para todo o país – transmitem o show a partir das 15h. Na TV aberta, a Globo vai exibir o show após o Altas Horas.