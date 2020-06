Brasil é mercado onde Amazon Prime mais cresce; serviço perde só para Netflix

Uma pesquisa realizada neste mês pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), departamento ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), mostra que os serviços de streaming pela internet cresceram mais de 60% somente no primeiro semestre deste ano. O resultado coloca o Brasil como sexto maior mercado do mundo para canais de streaming de filmes e séries.

O guia de streaming Just Watch também mostra que o maior crescimento foi da Amazon Prime que pulou do quarto lugar para a segunda posição com 23% do mercado atrás apenas da já consagrada Netflix que aparece com 30%. O Brasil foi o mercado onde a Amazon mais cresceu no mundo no período avaliado.

Desde o lançamento do serviço de assinatura prime, em setembro do ano passado, as vendas no mercado brasileiro cresceram mais do que em qualquer lugar do mundo. A plataforma se destacou pelo pacote que inclui filmes, frete grátis em diversos produtos no e-commerce da marca, e-books, games e músicas. Após o período de teste de 30 dias, o Amazon Prime custará R$ 9,90 por mês.

O crescimento também foi impulsionado pelos conteúdos da Disney devido a parceria com o estúdio com o streaming na América Latina que faz com que o serviço tenha alguns dos filmes mais novos (e desejados) como Capitã Marvel, Vingadores Ultimato, Rei Leão (live action), Toy Story 4, WiFi Ralph; John Wick 3 e Star Wars: a ascensão Skywalker.

