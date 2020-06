4 séries da Netflix para assistir com seus filhos

​Você está procurando uma série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Séries da Netflix

Alexa e Katie

Alexa luta contra um câncer. Mas, ao lado da melhor amiga, ela também está começando o ensino médio. E está pronta para o que der e vier.

Ana com A

Uma órfã destemida e determinada encontra um lar improvável junto de uma solteirona e do seu gentil irmão, ambos solteiros. Baseado em “Ana dos Cabelos Ruivos”.

The Big Show Show

Fora dos ringues, o ex-lutador de luta livre Big Show está pronto para um desafio ainda maior: educar três filhas com a esposa na Flórida.

Fuller House

As aventuras da família Tanner continuam: DJ Tanner-Fuller partilha a sua casa com a irmã Stephanie e a amiga Kimmy, e juntas as três educam os seus três filhos.