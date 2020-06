Netflix: Cursed e outras séries que estreiam em julho

A Netflix divulgou as principais atrações que estreiam no serviço de streaming no próximo mês. Em tempos pré-pandemia, julho era um dos pontos mais importantes graças ao tempo livre oferecido pelas férias escolares. Isso continua, de alguma forma, já que o volume de lançamentos importantes continua grande.

Veja abaixo séries que chegam a partir da próxima semana:

Importante: esta não é a lista definitiva, a Netflix sempre tem lançamentos extras para diferentes períodos

SÉRIES

Finalmente… Sim! (1/7/2020)

Reality show com os especialistas Jeremiah Brent, Thai Nguyen e Gabriele Bertaccini ajudando noivos a realizarem o casamento perfeito.

Deadwind: Temporada 2 (1/7/2020)

A série policial produzida na Finlândia é protagonizada pela detetive Sofia Karppi (Piihla Viitala), e pelo parceiro, o novato Sakari Nurmi (Lauri Tilkanem). Nesta temporada, ela é retirada das férias depois que uma série de mortes aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas passar a ocorrer.

Warrior Nun (2/7/2020)

Ava (a atriz portuguesa Alba Baptista) é uma jovem que ressuscita com superpoderes e descobre que é aescolhida por uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios. Baseada nos quadrinhos Ben Dunn.

As Telefonistas: Temporada final – Parte 2 (3/7/2020)

O fim da série espanhola coloca Lidia (Blanca Suárez) e suas amigas diante do regime ditatorial de Franco.

O Grito – Origens (3/7/2020)

Um pesquisador da paranormalidade procura obsessivamente uma casa amaldiçoada onde algo terrível aconteceu com uma mulher e seu filho.

Kit de Sobrevivência (3/7/2020)

Reality sobre a equipe da BattlBox, um serviço de assinatura que provê equipamentos de proteção para todo tipo de catástrofe, incluindo, incêndios e enchentes. Aqui, eles testam seeus gadgets.

Jane The Virgin: Temporada 5 (6/7/2020)

O relacionamento de Jane (Gina Rodriguez) com Rafael (Justin Baldoni) tem uma reviravolta quando ela faz uma descoberta perturbadora.

O Último Guardião: Temporada 4 (9/7/2020)

A série turca revisita o passado depois que Vizir e os Imortais passam a governar Istambul na atualidade. Enquanto isso, Hakan viaja ao passado para impedir uma guerra e Zeynep passa por uma grande transformação.

Curta Essa com Zac Efron (10/7/2020)

Zac Efron "ataca de apresentador" em viagens pelo mundo em busca de formas saudáveis e sustentáveis de viver. Com ele, segue o especialista em bem-estar Darin Olien.

O Crush Perfeito (10/7/2020)

Outro reality show de relacionamento, agora brasileiro. Seis solteiros vão a cinco encontros às escuras com gente completamente diferente. Será que rola um segundo date?

Desejo Sombrio (15/7/2020)

Thriller erótico protagonizado pela ex-RBD Maite Perroni, que vive Alma, uma professora universitária que acaba se envolvendo com um de seus alunos.

Operação Autoestima: Antes e Depois (15/7/2020)

Reality show. A cirurgiã plástica Sheila Nazarian e a enfermeira Jamie usam os procedimentos estéticos mais avançados para transformar a pele dos clientes.

Casamento à Indiana (16/7/2020)

Como se dão os casamentos arranjados? Série acompanha casais dos EUA e da Índia no processo dessa tradição, demonstrando como o costume se mantém na atualidade.

Cursed – A Lenda do Lago (17/7/2020)

Nesta versão da lenda de Rei Arthur, as mulheres comandam! A jovem Nimue (Katherine Langford, a Hannah Baker de "13 Reasons Why") lidera uma missão para encontrar Merlin e entregar a ele uma espada ancestral. Baseada no livro homônimo de Frank Miller e Thomas Wheeler, que também são criadores e produtores-executivos da série.

Boca a Boca (17/7/2020)

Em uma cidade do interior, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por uma infecção transmitida pelo beijo. Série brasileira criada por Esmir Filho, com Denise Fraga, Caio Horowitz e Bruno Garcia no elenco.

Lista Negra: Temporada 7 (18/7/2020)

Red foi drogado e sequestrado por Katarina, mas Liz e a força-tarefa ainda têm muitas dúvidas sobre a verdadeira identidade dele.

Como vender drogas online (rápido): Temporada 2 (21/7/2020)

A série alemã acompanha Moritz e o pessoal do MyDrugs enfrentando as consequências dos negócios obscuros à medida que as vendas aumentam.

Vem Cantar! Espanha (24/7/2020)

Reality de competição musical, os participantes cantam grandes hits em busca do prêmio, que aumenta a cada nota certa e pode chegar a 30 mil euros.

Good Girls: Temporada 3 (26/7/2020)

Beth, Ruby e Annie lidam com o novelo de lã que suas vidas se tornaram depois que elas realizaram aquele assalto na primeira temporada.

The Umbrella Academy: Temporada 2 (31/7/2020)

Os superpoderosos irmãos Hargreeves retornam para a segunda temporada da versão para as telinhas da graphic novel feita de Gerard Way, com traços do brasileiro Gabriel Bá.

Vis a vis: El Oasis (31/7/2020)

Depois de roubar jóias por vários anos, Zulema e Macarena convocam mais quatro mulheres para dar um último golpe milionário no casamento de uma família de traficantes.

Ninguém Mandou (31/7/2020)

Quatro adolescentes rivais se unem para derrotar os valentões e acabam levando a culpa por um crime que não cometeram. Agora, sim, é hora da vingança.