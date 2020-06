Luísa Sonza elogia Anitta e revela que pretende lançar um reggaeton

A cantora Luísa Sonza participou nesta quinta-feira, 25, de uma live exclusiva com as apresentadoras Kaká Meyer e Tatá Lima no canal da Band FM no YouTube. Durante a conversa, ela revelou que pretende lançar um reggaeton e elogiou Anitta.

"Eu tenho escutado muita música brasileira, de todos os estilos e ritmos. Também estou escutando muita música latina: samba, pagode, funk, pop. Escutando de tudo um pouco, mas muita música brasileira e reggaeton – que eu amo", contou.

"É uma pena apenas 9% dos brasileiros escutam música em espanhol. A Anitta tem feito um trabalho excelente com reggaeton e pretendo fazer também, daqui um tempo", disse. Durante o bate-papo com Kaká Meyer e Tatá Lima, a artista relembrou os covers que publicou na internet e o início da carreira ainda criança.

"Eu fazia de 21 a 26 shows no mês. Às vezes, eu chegada de madrugada e de manhã eu tinha que ir para a escola. Eu sempre pensava que eu tinha um motivo e eu uso muito dessa bagagem na minha carreira. Já produzi 12 CDs. Muita coisa que eu estaria aprendendo agora, eu já sei", disse.

Luísa Sonza também relembrou os sucessos que faz cantando paródias de sucessos como Camarote, de Wesley Safadão, e Despacito, de Luís Fonsi. Ela também contou que participar da novela Amor de Mãe, ao lado de Thiago Martins, a ajudou a interpretar o papel de cantora.

"Por mais que tenha sido um papel muito curto, foi um papel muito importante. Após esse papel, eu consegui me soltar muito mais. Eu entendi a arte de uma outra maneira. Não parece, mas eu sou tímida. Eu sempre incorporo a 'Luísa Sonza' nos meus trabalhos. Ali, aprendi muito em pouco tempo. O Thiago é maravilhoso e me ensinou muito", afirmou.

Sobre os haters, a cantora disse que não os leva muito a sério. "Diz mais sobre eles do que sobre mim. Está tudo bem. Todo mundo fala umas m*rdas de vez em quando. Eu tenho vontade de sentar e tomar uma cerveja com eles, certeza que eles gostariam de mim", garantiu.

Assista à entrevista completa com Luísa Sonza: