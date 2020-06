Diversão em casa e no carro para o fim de semana em São Paulo

Nem só de lives vive o “quarentener”. Com os rumos da cultura no país e no mundo surpreendidos pela pandemia, a programação de sexta e do fim de semana ganhou novos contornos. Além das apresentações pela internet, em São Paulo temos cinemas drive-in, e amanhã vai ter show, no mesmo formato, do Jota Quest. Veja ao lado alguns destaques.

A agenda cultural começa hoje com lives pelo YouTube. Por lá se apresentam nomes como Titãs, Gilberto Gil, Letrux, entre outros. Amanhã, as atenções de shows na internet, pelo YouTube, ficam por conta de Simone & Simaria, Jorge Vercillo, Turma do Pagode, Glória Groove, Skank e Leonardo.

Mais uma campanha mundial busca angariar fundos e ajudar no combate à pandemia amanhã. “Global Goal: Unite for Our Future” irá reunir nomes do quilate de Shakira, Coldplay, Usher, Miley Cyrus, Justin Bieber, J Balvin, entre outros, a partir das 15h, no YouTube.

Tem também o Música na Band Live, fazendo uma retrospectiva dos melhores momentos das lives que já passaram pelo canal – Bruno & Marrone, Daniel, Edson & Hudson, Lauana Prado e Felipe Araújo são alguns deles.

Domingo, Raça Negra e Alexandre Pires se juntam para uma live bem animada, e ainda tem apresentações de artistas como Pabllo Vittar, Chico César (no canal Arte1), Daniela Mercury, Milton Nascimento e Tom Zé.

LIVES

Se você já é fã de lives ou quer dar a primeira chance para esse formato que tomou conta da música na quarentena, estes são alguns destaques dos próximos dias:

SEXTA-FEIRA (26)

• Letrux, 18h

• Titãs, 20h

• Gilberto Gil, 20h

• Molejo, 20h

• Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Jonas Esticado, 21h

SÁBADO (27)

• Festival Global Goal, 15h

• Simone e Simaria, 16h30

• Jorge Vercillo, 17h

• Turma do Pagode, 19h

• Glória Groove, 20h

• Skank, 20h

• Leonardo, 21h

• Música na Band Live, 22h45

DOMINGO (28)

• Mix Festival Na Sua Casa (Jonas Brothers, Vitão, Jota Quest e Di Ferrero), 16h

• Raça Negra e Alexandre Pires, 17h

• Pabllo Vittar, 17h

• Chico César, 18h (no canal Arte1)

• Daniela Mercury, 18h

• Milton Nascimento, 18h30

• Tom Zé, 20h

DRIVE-IN

A capital já conta com quatro drive-ins. Confira destaques da programação deles para hoje e o fim de semana:

Arena Sessions

• Meu Malvado Favorito, domingo, às 15h

• Chicago, domingo, às 20h

Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca

R$ 120 a 180 por carro

Belas Artes Drive-In

• Matrix, hoje, às 19h

• Relatos Selvagens, amanhã, 20h

• Tel-Aviv em Chamas, 18h

Memorial da América Latina

av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

R$ 65 por carro.

Arena Estaiada Drive-In

• O Chamado 3, hoje, às 23h59

• Show da Giramille (teatro musical), domingo, 14h e 16h

• Kung Fu Panda 2, domingo, às 18h30

Av. Ulysses Reis de Mattos, 230 – Real Parque

tel.: 11 99608-5760

R$ 100 por carro

Cine Drive-In Centerplex CTN

• Minha Vida em Marte, hoje, 19h

• O Auto da Compadecida, amanhã, às 21h30

• Aquaman, domingo, às 21h30

Centro de Tradições Nordestinas

Rua Jacofer, 615 – Limão

R$ 60 a 80 por carro