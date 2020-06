Anne With And E: Dalila Bela fala sobre sua relação com Amybeth McNulty

Dalila Bela, atriz que interpreta Diana na série da Netflix Anne With And E, revelou ao portal Meaww qual é sua relação com Amybeth McNulty, atriz que interpreta a personagem principal da série. Dalila comentou que se divertiu muito com ela no set e que são próximas.

“Ela é uma bola de energia e é incrivelmente divertida de se estar por perto! Infelizmente, devido a uma grande diferença de fuso horário, é um pouco difícil permanecer em contato, mas conseguimos até agora e enviamos mensagens de texto de vez em quando”, explicou.

