A que horas sai a terceira temporada de Dark na Netflix?

Todo fã de "Dark" sabe que o apocalipse está marcado para este 27 de junho. Calma, não é nenhuma previsão esotérica! A terceira e última temporada da série alemã chega também neste sábado, sincronizando perfeitamente com a data do fim do mundo na série também.

O Twitter está em polvorosa desde esta sexta-feira (26) e o termo "Apocalipse amanhã" está em segundo lugar nos Trending Topics no Brasil, de gente ansiosa pela estreia.

Para quem quiser começar a maratona assim que saírem todos os oito episódios, permaneça acordado ou programe o celular para despertar às 4h, quando a série já estará disponível na plataforma.

Confira o trailer: