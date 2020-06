5 itens que todo fã do Harry Potter deveria ter

No dia 26 de junho de 1997, há 23 anos, foi lançado o livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal' que se tornaria uma das séries literárias mais bem sucedidas do mundo. O lançamento virou lenda quando a escritora britânica J.K. Rowling publicou o primeiro volume de Harry Potter, depois da rejeição de 10 editoras. Logo depois as vendas explodiram, a história virou franquia de cinema e milhares de produtos passaram a ser feitos com os personagens.

Poucos livros podem ser comparados com os da série Harry Potter em termos de popularidade. A série inteira vendeu mais de 450 milhões de exemplares enquanto a bilheteria com os oito filmes lançados faturou mais de 13,1 bilhões de dólares em todo o mundo. No dia do “aniversário” do bruxo Harry James Potter, selecionamos 5 itens relacionados ao personagem que todo fã do personagem deveria ter. Confira:

1. Caixa Harry Potter – Edição Premium + Pôster Exclusivo (Português)





Vamos começar com o óbvio: a caixa que comemorou os 20 anos do personagem e reúne todos os livros da série. Felizmente ela ainda está a venda. É obrigatória para os fãs do mundo mágico de J.K. Rowling, mas também é uma boa opção para presentear as crianças que ainda não conhecem os livros e virão apenas os filmes (acredite: os livros são melhores e o final da história é diferente). Compre a partir de R$ 256,50.

2. Varinha Harry Potter Noble Collection





Todo bruxo que se preza precisa de uma varinha mágica, mas aqui é você que a escolhe. Esse modelo é igual ao que se pode comprar no estúdio da Universal nos Estados Unidos e as crianças vão se divertir com a iluminação da ponta. Compre a partir de R$ 349,90.

3. Boneco Movies Harry Potter Funko Pop





Funko pop veio para enlouquecer os apaixonados por animes, filmes, séries de tvs e desenhos animados. São bonecos de diversos personagens, lindos e cabeçudinhos. Muitos deles tornam-se raro devido a baixa tiragem de peças. A funko já produziu mais de 3 mil modelos diferentes e mensalmente lançam novos personagens. não perca tempo, entre logo nessa onda e colecione os funko pop. Obviamente que os personagens do Harry Potter não podiam faltar. Compre a partir de R$ 119,90.

4. Caneca de Cerâmica Harry Potter 325ml





Essa caneca é para brindar e brincar de fazer mágica. Ela vem toda preta e quando despeja-se um líquido quente em seu interior a arte é revelada. Pode ser levada ao microondas. Ideal para dar de presente para aquela pessoa que adora o filme. Compre a partir de R$ 38,99.

5. The Harry Potter Ultimate Cocktail Cookbook: 30 Drink Recipes to Liven Up Your Great Hall (Inglês)





O que um livro de bebidas está fazendo numa lista de Harry Potter? Obviamente, esta indicação é para os maiores de idade. Este livro tem algumas receitas de coquetéis que definitivamente estariam no menu de Harry e sua equipe decidem relaxar após um longo dia – na sociedade bruxa, dezessete é a idade mágica em que jovens bruxos podem começar a beber legalmente e Harry faz dezoito anos durante o último livro da série. Quando você estiver procurando por coquetéis sensacionais para servir na sua festa inspirada em Potter, não procure mais, o guia dos fãs para o coquetel final. Compre a partir de R$ 131,13 ou tenho acesso gratuito assinando o Kindle Unlimited.