‘365 DNI 2’: protagonista confirma que o filme terá uma segunda parte

365 DNI, o filme que cativou muitos fãs, terá uma segunda parte. Isso foi confirmado pela atriz que protagonizou Laura, Anna-Maria Sieklucka.

Segundo o portal Meganoticias, Anna-Maria escreveu no seu Instagram que os milhares de fãs que pedem a sequência “têm que ter paciência e esperar. Provavelmente será no próximo ano. Não sabemos exatamente quando podemos começar”. No comentário feito na rede social, a estrela se refere à atual pandemia da covid-19.

O filme teve que lidar com várias críticas, muitas delas acusando-o de romantizar uma situação traumática que pode ser um sequestro.