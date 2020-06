Na Linha de Frente: Nova atração da Band conta dia a dia da Polícia e dos Bombeiros

Um olhar aprofundado do dia a dia dos heróis da polícia e do Corpo de Bombeiros. Os bastidores de uma luta incessante contra o crime e a corrida pela vida. A Band estreia nesta quinta (25), às 22h45, o “doc-reality” Na Linha de Frente, apresentado por João Paulo Vergueiro e produzido pela Medialand. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras.

A cada semana, o público irá acompanhar a rotina desses trabalhadores que estão sempre prontos para qualquer tipo de emergência. São homens e mulheres que escolheram dedicar e arriscar suas próprias vidas para defender os direitos da população. “Criamos um produto para valorizar os profissionais que se expõem todos os dias nas ruas do país e permitir que os brasileiros conheçam a realidade dessas pessoas. O programa será repleto de emoção, mostrando a tensão e a correria das operações policiais e a luta do Corpo de Bombeiros para salvar vidas”, afirmou Antônio Zimmerle, diretor nacional de Programação da Band.

Vergueiro, que ancora o “1º Jornal” diariamente na tela da Band, foi escalado para apresentar a nova atração. “Entregaremos um produto em que as pessoas vão se sentir praticamente dentro da ação da polícia e do Corpo de Bombeiros. São situações de tirar o fôlego, colocando o público na linha de frente também, como se estivesse na pele desses profissionais”, disse Vergueiro.

Para Carla Albuquerque, diretora e produtora executiva da Medialand, emoção é a palavra que melhor traduz a atração: “É um programa com adrenalina, ação e emoção, que são elementos que qualquer pessoa que gosta de assistir televisão procura”.