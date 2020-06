É hoje: Maestro João Carlos Martins faz live em seu aniversário de 80 anos

Nesta quinta-feira (25), às 20h, o maestro João Carlos Martins agracia seus fãs com uma transmissão ao vivo com música e conversa para comemorar seus 80 anos de vida.

“Anunciarei meus planos para os próximos 20 anos”, escreveu o músico em suas redes sociais.

A pandemia do coronavírus alterou os planos do pianista para seu aniversário. Em entrevista à TV Brasil, no ano passado, ele contou que planejava celebrar a data com uma apresentação no Carnegie Hall, em Nova York, com obras de Bach, Villa Lobos, Guerra Peixe e Tom Jobim.

O ícone da música clássica brasileira tem praticado piano durante várias horas a cada dia, isolando-se em casa por conta da pandemia.

Na apresentação, Martins deverá utilizar a luva biônica que lhe permite utilizar todos os dedos para tocar. A tecnologia permitiu ao artista continuar aperfeiçoando sua arte, mesmo após dezenas de cirurgias e lesões em suas mãos.

A live desta noite será transmitida pelo YouTube e Facebook, nas contas oficiais do maestro.