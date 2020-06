La Casa De Papel: Vídeo anuncia início das gravações da 5ª parte da série

Os fãs da resistência já podem comemorar! Um vídeo acaba de anunciar que as gravações da quinta parte de “La Casa De Papel” estão começando.

Divulgado pela Netflix, as imagens mostram Álvaro Morte (Professor), Itziar Ituño (Lisboa), Najwa Nimri (Inspetora Sierra) e o diretor Koldo Serra resumindo em poucas frases o que sentem sobre o início das novas filmagens.

"O que me deixa mais empolgado em filmar novamente é encontrar com todas as pessoas", diz Morte. Já Itziar revela que “o que mais empolga é saber como a história termina”.

Confira: