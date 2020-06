Emma Roberts estaria grávida de seu primeiro filho, diz site

A atriz Emma Roberts, 29 anos, estaria entre o clube das grávidas da quarentena. Segundo o site US Weekly, a sobrinha de Julia Roberts e o namorado, o também ator Garrett Hedlund, 35, ainda não confirmaram a notícia.

O relacionamento segue discreto desde que começou. A primeira vez em que se soube que eles estavam juntos foi quando paparazzi flagraram o casal circulando de mãos dadas por Los Angeles, onde moram.

O ator está com Emma desde o ano passado / Astrid Stawiarz/Getty Images for Netflix

Antes do namoro com Hedlund, Emma se relacionou com o ator britânico Alex Pettyfer, que conheceu nos bastidores de "Garota Mimada" (2008), filmado na Inglaterra. Mas seu relacionamento mais duradouro foi com o colega de elenco em "American Horror Story", Evan Peters. Eles ficaram juntos por sete anos, de 2012 a 2019 e chegaram a ficar noivos.