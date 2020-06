Anne With An E: Amybeth McNulty fala quais semelhanças na personalidade compartilha com sua personagem

Amybeth McNulty, que interpreta a personagem Anne, na série Anne With An E, da Netflix, revelou em entrevista exclusiva ao site Hollywood é Aqui quais semelhanças na personalidade compartilha com sua personagem.

Ela falou que tem muito parecido com Anne, mas ao mesmo tempo sente que é totalmente diferente dela. “Compartilhamos os mesmos pensamentos e sentimentos, politicamente, e eu diria que sou uma “devoradora de livros” assumida, então esta é uma semelhança”, explicou.

A atriz ainda revelou que não passa tanto tempo fora como Anne, embora desejasse. “Mas ela me ensinou muito ao longo dos anos, depois de passar tanto tempo dentro da cabeça dela é mais difícil de fazer esta separação. Mas sou um pouco mais velha que a Anne (agora tenho 18 anos) e passo muito tempo nas mídias sociais, algo que ela não teria”, disse.

