5 livros para ler (ou reler) da obra do escritor George Orwell, que está de volta à lista dos mais vendidos

Hoje, 25 de junho, é aniversário de nascimento do escritor George Orwell, nascido Eric Arthur Blair, na Índia Britânica, em 1903. Foi no mundo pós Segunda Guerra que o ensaísta publicou suas duas obras mais proeminentes, 'A Revolução dos Bichos' e '1984”. Setenta anos depois de sua morte em 1950, os dois livros estão de volta à listas dos mais vendidos, conforme mostra o ranking de vendas do site de comércio eletrônico Amazon. O crescimento do interesse pela obra do autor não é uma coincidência: seus textos são como um mapa e um alerta contra a tirania.

A leitura de “A Revolução dos Bichos” e “1984” se tornou indispensável e mostra a grande dimensão que a literatura que George Orwell alcançou. Nenhum escritor do século XX somou tanto em vendas de dois títulos diferentes. Ainda assim, ele morreu pobre, em Londres, de tuberculose, aos 46 anos de idade. Para relembrar a obra do autor, indicamos 5 livros para você ler (ou reler). Confira:

1. 1984

Publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 1984 é um dos romances mais influentes do século XX, um inquestionável clássico moderno. Lançada poucos meses antes da morte do autor, é uma obra magistral que ainda se impõe como uma poderosa reflexão ficcional sobre a essência nefasta de qualquer forma de poder totalitário. Compre a partir de R$ 40,40.

2. A revolução dos bichos

Verdadeiro clássico moderno, concebido por um dos mais influentes escritores do século XX, A revolução dos bichos é uma fábula sobre o poder. Narra a insurreição dos animais de uma granja contra seus donos. Progressivamente, porém, a revolução degenera numa tirania ainda mais opressiva que a dos humanos. Compre a partir de R$ 27,27.

3. O que é fascismo? E outros ensaios



Romancista celebrado pelas distopias de 1984 e A revolução dos bichos, George Orwell também foi um prolífico repórter e colunista. Entre as décadas de 1930 e 1940, o autor de O que é fascismo? colaborou em diversos veículos da imprensa britânica. Nesta coletânea de 24 ensaios publicados em revistas e jornais, Orwell explora um amplo espectro de assuntos, sempre perpassados pela política, sua principal obsessão intelectual e literária. Compre a partir de R$ 89,90.

4. Como morrem os pobres e outros ensaios



George Orwell artigos e crônicas sobre sua experiência direta da vida. Alguns dos mais representativos desses textos estão reunidos em "Como morrem os pobres e outros ensaios". Na primeira seção do livro, por exemplo, estão os relatos e reflexões de Orwell sobre sua vivência pessoal como sem-teto, colhedor boia-fria de lúpulo, presidiário e paciente de um hospital público. Com a mesma verve e conhecimento de causa, ele fala sobre temas graves, como a hipocrisia intelectual, ao lado de assuntos mais leves e aparentemente até fúteis, como os trajes da elite britânica e o gosto do cidadão inglês por crimes sensacionalistas. Compre a partir de R$ 44,90.

5. O caminho para Wigan Pier



"No sistema capitalista, para que a Inglaterra possa viver em relativo conforto, 100 milhões de indianos têm que viver à beira da inanição – um estado de coisas perverso, mas você consente com tudo isso cada vez que entra num táxi ou come morangos com creme. "É dessa forma, unindo a pegada do inconformista com a mordacidade do literato, que George Orwell pinta as relações entre a metrópole imperial britânica e suas colônias na Ásia, na segunda parte de O caminho para Wigan Pier, publicado originalmente em 1937. Compre a partir de R$ 40,24.