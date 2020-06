Netflix: 5 filmes de romance que estão ‘escondidos’ no catálogo

​Você está procurando um filme série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Filmes de romance na Netflix

Amar

Laura e Carlos vivenciam a intensidade e a fragilidade do primeiro amor e veem a realidade da vida abalar suas noções românticas idealizadas.

Comer Rezar Amar

Liz decide recomeçar sua vida depois do divórcio e viaja pelo mundo em busca de boa comida, espiritualidade e amor verdadeiro.

Idas e Vindas do Amor

As armadilhas do amor moderno são exibidas numa roda viva de relacionamentos e a vida de solteiro no Dia dos Namorados.

Letra e Música

Para retomar a carreira, um ex-astro da música pop precisa compor uma canção de sucesso e depende do talento de letrista de uma mulher incomum.

Sob o Mesmo Céu

Voltando ao Havaí para o lançamento de um satélite, um consultor em segurança fica dividido entre uma antiga paixão e uma atraente guarda militar.