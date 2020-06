'Música na Band' apresenta o melhor das lives nesta sexta

O Música na Band Live desta sexta-feira (26), às 22h45, traz o melhor das lives que foram exibidas nos últimos dois meses. A Band entrou para a história ao transmitir a primeira live musical na TV aberta em 17 de abril. O projeto trouxe alegria e entretenimento para os telespectadores durante o período de isolamento social.

Na edição desta semana, o público irá rever grandes nomes da música brasileira interpretando as canções mais tocadas na Band FM. Gusttavo Lima, por exemplo, solta a voz em hits como “Milu”, “Homem de Família” e “Apelido Carinhoso”. Já a dupla Bruno & Marrone relembra os sucessos “Dormi na Praça”, “Vidro Fumê” e “Choram as Rosas”. Ainda no universo sertanejo, Daniel, Edson & Hudson, Matheus & Kauan, Enzo Rabelo, Felipe Araújo e Lauana Prado voltam à tela da Band para embalar a sexta-feira.

Amado Batista, que elevou a audiência da atração, também mostra todo o seu romantismo em “Ex-Amor”, “Princesa”, “Separação” e “Folha Seca”, enquanto a banda Melim interpreta “Meu Abrigo” e “Ouvi Dizer”. Léo Santana não vai ficar de fora desta festa e promete colocar todo mundo para dançar com “Contatinho” e “Apaixonadinha”.

Música na Band Live vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.