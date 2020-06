Manu Gavassi diz que não se apresentará no Arena Sessions por causa da covid-19

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi anunciou em suas redes sociais que não vai mais se apresentar no Arena Sessions, evento no estilo drive-in que será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, a partir desta quarta-feira.

Defensora do isolamento social para combater a pandemia de covid-19, a cantora disse que “apesar das medidas de segurança, não se sente confortável para fazer sua apresentação”.

Segundo ela, essa agenda foi marcada no início do ano, quando todos esperavam que a pandemia de coronavírus já estaria controlada até julho. “O que não foi o caso, as coisas só pioraram”, disse.