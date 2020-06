Drauzio Varella e Mano Brown fazem live juntos nesta quarta

Atendendo aos pedidos de fãs, o médico Drauzio Varella fará uma live com o rapper Mano Brown, do Racionais MC's, nesta quarta-feira (24).

A live foi apelidada carinhosamente de #ManoDraw. “Muita gente tem pedido pelo Twitter que eu grave uma live com o Mano Brown. Eu acho ótimo porque eu sou fã do Mano Brown há muitos anos”, disse Drauzio Varella em um vídeo publicado nas redes sociais.

Veja também:

Arrumar a bagunça dos heróis da DC é uma missão para o Flash

Hospital do Pacaembu pode fechar se números se mantiverem, diz secretário da Saúde

A dupla falará sobre racismo, música e os problemas que a sociedade brasileira enfrenta. A transmissão será feita no canal do YouTube do médico, às 18h.