Cinemas reabrem na França e usam minions para garantir distanciamento social

Com a diminuição de casos de covid-19, a França autorizou a reabertura dos cinemas no país a partir desta segunda-feira (22). Para isso, encontraram um jeito diferente de manter o distanciamento social.

Os espectadores estão proibidos de sentar um ao lado do outro e as salas só permitem metade da capacidade. Nos cinemas da rede MK2, foram colocadas pelúcias dos minions entre uma poltrona e outro, personagens do filme "Meu Malvado Favorito".

A França também autorizou a reabertura de cassinos e a prática de esportes coletivos, além de estádios. De acordo com a universidade John Hopkins no levantamento de terça-feira (23), o país tem 197.381 casos de covid-19 e 29.666 mortes.