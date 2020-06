'Boca a Boca': Netflix divulga trailer e data de estreia da nova série brasileira

Mais uma série brasileira na Netflix! A plataforma de streaming divulgou, nesta terça-feira (23), o trailer de "Boca a Boca", com seis episódios que estreiam no dia 17 de julho.

Com direção de Esmir Filho, de "Tapa na Pantera", e Juliana Rojas, de "As Boas Maneiras", a história se passa em uma cidade do interior, que é assolada por uma misteriosa doença transmitida através do beijo.

Veja também:

Brooklyn 99 decide reescrever roteiros da oitava temporada após caso George Floyd

Drauzio Varella e Mano Brown fazem live juntos nesta quarta

"Depois de uma festa, uma garota acorda no dia seguinte com uma ressaca um pouco diferente. Ela estava infectada por um vírus transmitido pela boca. Além dos dramas comuns para a idade, os adolescentes do local vivem com o pânico do vírus e o medo de que seus segredos sejam descobertos", diz a sinopse.