Arena Sessions: Allianz Parque exibe shows e filmes drive-in

Com a bola parada, os espaços monumentais de estádios têm sido voltados para outros fins. A partir desta quarta-feira (23), o Allianz Parque, na cidade de São Paulo, vira novo palco de atrações, com shows, filmes e apresentações de stand-up comedy – tudo no esquema drive-in, formato ressuscitado pela chamada “nova normalidade”.

A programação da primeira semana de atrações, que vai até domingo, começa com exibição de filmes. Hoje, tem “E.T.: O Extraterestre” (1982); amanhã, “Pulp Fiction” (1994); e, na sexta-feira, “Jurassic Park” (1993), todos às 20h. O ingresso custa a partir de R$ 120 por carro com até quatro pessoas.

A agenda shows começa no sábado, às 20h, com Jota Quest, a partir de R$ 450 por carro. Para o mês que vem também estão confirmados Turma do Pagode (3), Marcelo D2 (11) e Anavitória (17).

Entre comediantes que se apresentarão a partir do próximo mês estão Maurício Meirelles (5), Leandro Hassum (12) e a dupla Patati e Patatá (11).

Os ingressos estão disponíveis em www.arenasessions.com.br.