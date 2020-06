The Witcher anuncia data de retorno das gravações no Twitter por meio de um poema

Antes mesmo do lançamento da primeira temporada de The Witcher, a Netflix anunciou que, sim, a série teria uma parte dois. O que ninguém esperava, obviamente, era uma pandemia que fez com que as gravações fossem interrompidas.

No entanto, para a alegria dos fãs, a série anunciou em seu Twitter que as gravações já têm data para voltar. Segunda a publicação, que foi feita por meio de um poema, as gravações retornarão no dia 17 de agosto deste ano.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020