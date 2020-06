Pitty faz live em homenagem ao aniversário de 90 anos de Elza Soares nesta terça

View this post on Instagram

não estou me cabendo para amanhã!programa especial #NaMinhaEstante em homenagem à @elzasoaresoficial 💜 com @zecacamargomundo e @larissaluzeluz é garantia de conversa boa e altas histórias. anota aí pra não esquecer , amanhã as 20h em twitch.tv/pitty ✨