Péricles lança EP com músicas antigas regravadas em lives

View this post on Instagram

Tem LIVE do Pericão de novo na área!! Dia 04 de Julho, às 18h, com #SambaDoRei. Uma transmissão especial com muitas novidades.. Se você pudesse escolher um Samba lá do passado.. dos anos 80, qual escolheria para entrar nessa setlist? 💛 Agora quero veeer!