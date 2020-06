Leticia Bufoni é confirmada em 'Tony Hawk's Pro Skater 1+2'

A skatista brasileira Leticia Bufoni foi confirmada como uma das novas personagens do jogo "Tony Hawk's Pro Skater 1+2", remake dos títulos clássicos do videogame de duas décadas atrás. O anúncio foi feito nesta terça-feira (23) nas redes sociais.

"Tão animada em compartilhar que estarei no #THPS 1 + 2! Mal posso esperar para mostrar mais do @tonyhawkthegame nos próximos meses!", escreveu Leticia em seu Instagram.

Drop into #THPS with the next generation of skaters! Get ready to hit insane new tricks and combos 🛹 Pre-Order digitally and get access to the Warehouse Demo, available August 14, 2020. 🎮 pic.twitter.com/LZ1NTvKrjU

— Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) June 23, 2020