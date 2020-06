Babu Santana recebe alta após diagnóstico de diabetes

O ator, cantor e ex-participante do Big Brother Brasil 2020 Babu Santana revelou nesta segunda-feira (22) seu recente diagnóstico de diabetes.

Em postagem do Instagram, ele agradeceu o apoio, as orações e energias positivas recebidas de seus fãs após sua internação, na última sexta-feira (19). Babu sentiu-se mal e foi atendido num hospital do Rio de Janeiro, onde permaneceu por poucos dias.

"Meu quadro não é covid(-19), eu tô com diabetes. Agora quero estudar, entender sobre o assunto, eu tô confiante e otimista para ter uma vida mais saudável e tranquila", disse.

O ex-BBB descreveu o acontecimento como "um susto que veio para lembrar que preciso cuidar mais de mim", e afirmou que pretende estudar sobre sua doença para entender como se cuidar da melhor forma.

Ele ainda usou sua experiência para alertar seus seguidores sobre a necessidade de exames de saúde frequentes. "Eu quero que voês cuidem da saúde também, se possível façam seus exames regulares. Cuidem da saúde que é nosso maior bem".

Santana finalizou garantindo que "o paizão", como seus seguidores o chamam, "tá bem", e que "dias melhores virão para todos nós".

O ator tem estado ocupado após deixar o confinamento do Big Brother Brasil. Além de conduzir lives de culinária e música para seus seguidores na internet, Babu recentemente lançou uma canção ao lado do rapper L7nnon e do funkeiro Papatinho. Confira: