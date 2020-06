Cobra Kai, continuação de Karatê Kid, estreia no catálogo da Netflix ainda em 2020

A Netflix comprou os direitos da série Cobra Kai, a continuação da franquia Karatê Kid, e deve lançar as duas primeiras temporadas ainda em 2020. A terceira temporada ainda não tem data definida, mas será exclusiva do canal de streaming.

A série começa 30 anos após a linha do tempo mostrada em Karatê Kid I e traz um Daniel LaRusso (Ralph Macchio) já maduro, bem sucedido, tendo que lidar com o ressurgimento da rivalidade com Johnny Lawrence (William Zabka), que resolve reabrir o dojo Cobra Kai. Mas agora, Daniel não pode mais contar com a ajuda de seu mentor e treinador Sr. Miyagi (Pat Morita).

As primeiras temporadas foram produzidas e exibidas como originais do YouTube.